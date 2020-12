Lazio-Napoli: le probabili formazioni

Cronaca 19 Dicembre 2020 Fonte: Goal



Cronaca19 Dicembre 2020GoalGattuso dovrà fare a meno di Insigne, squalificato dopo l'espulsione contro l'Inter, e degli infortunati Mertens e Osimhen Simone Inzaghi potrebbe confermare fra i pali Reina. Davanti all'esperto spagnolo la difesa dovrebbe essere composta da Luiz Felipe, Acerbi (che va verso il recupero) e Radu. A centrocampo Lucas Leiva è ancora out: Escalante ancora titolare, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. Sulle fasce agiranno a destra Lazzari e sulla corsia mancina Marusic. Davanti tandem composto da Immobile e Correa, favorito su Caicedo.



Gattuso dovrà fare a meno del capitano Insigne, squalificato dopo l'espulsione contro l'Inter. Al suo posto sulla trequarti troverà spazio Politano, che affiancherà Lozano e Zielinski. Come centravanti, ancora k.o. Osimhen, sarà confermato Petagna. In mediana probabile tandem composto da Fabian Ruiz e Bakayoko. Fra i pali Ospina è in vantaggio su Meret, mentre in difesa Di Lorenzo e Mario Rui agiranno da esterni bassi, con Manolas e Koulibaly a comporre la coppia centrale.



LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna.



