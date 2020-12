Inzaghi: "Col Napoli sarà una sfida molto difficile"

Interviste19 Dicembre 2020Corriere dello Sport"Tornare a vincere sarebbe importantissimo, c'è grande spirito di rivalsa in noi" L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Il mio rapporto con Lotito va al di là di quello classico tra presidenti e allenatori. Abbiamo parlato dopo il Bruges, così come abbiamo parlato dopo il pari di Benevento. Era contento per la qualificazione agli ottavi di Champions ma si aspettava di più tra Verona e Benevento. Ma tra di noi non c'è nessun problema". I biancocelesti arrivano alla sfida con la squadra di Gattuso con un punto nelle ultime due partite disputate: "Ci manca qualche punto, ma sono sicuro che risponderemo con i fatti come è sempre stato in questi anni", ha sentenziato Inzaghi, sottolineando che "tornare a vincere sarebbe importantissimo, c'è grande spirito di rivalsa in noi. Con il Napoli deve essere un nuovo inizio per quanto riguarda il campionato. Se con Napoli e Milan voglio risposte immediate? Sicuramente sì, già da domani sera voglio risposte. Il nostro focus è alla partita con il Napoli, sarà una sfida molto difficile, ma servirà commettere zero errori", ha concluso.



