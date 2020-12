I convocati per la trasferta a Roma

Cronaca19 Dicembre 2020Corriere dello SportFuori per infortunio Osimhen e Mertens, mister Gattuso per la gara contro la Lazio ha messo in lista Llorente Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista delle convocazioni in vista dell'incontro di domani sera alle 20.45 contro la Lazio, in programma allo stadio Olimpico di Roma. Fuori come da copione Osimhen e Mertens, c'è Llorente. Questo l'elenco completo dei convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Llorente.