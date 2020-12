2020 finito per Mertens

Cronaca 17 Dicembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato un trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra





Cronaca17 Dicembre 2020Corriere dello SportGli accertamenti diagnostici hanno evidenziato un trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra Brutte notizie in casa Napoli. E' finito in anticipo, infatti, il 2020 per Dries Mertens. La società azzurra ha reso noto che l'attaccante "sostituito ieri durante la gara in casa dell'Inter, si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 3 settimane. Mertens ha già iniziato la riabilitazione che proseguirà in Belgio durante il periodo natalizio". Gennaro Gattuso, dunque, dovrà aspettare la prima settimana di gennaio per avere nuove notizie sulle condizioni del suo attaccante. Il record man di gol in casa Napoli salterà sicuramente la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, quella contro il Cagliari e le gare interne con Torino e Spezia.



Brutte notizie in casa Napoli. E' finito in anticipo, infatti, il 2020 per Dries Mertens. La società azzurra ha reso noto che l'attaccante "sostituito ieri durante la gara in casa dell'Inter, si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 3 settimane. Mertens ha già iniziato la riabilitazione che proseguirà in Belgio durante il periodo natalizio". Gennaro Gattuso, dunque, dovrà aspettare la prima settimana di gennaio per avere nuove notizie sulle condizioni del suo attaccante. Il record man di gol in casa Napoli salterà sicuramente la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, quella contro il Cagliari e le gare interne con Torino e Spezia.