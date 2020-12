Renica: "Al Napoli manca un attaccante"

Interviste17 Dicembre 2020Corriere dello Sport"Petagna si impegna molto ed ha buone prospettive, ma il Napoli non lo può aspettare. Osimhen? È un altro Petagna" "Capisco l'adrenalina e la tensione di Insigne, ma Lorenzo è anche capitano ed è solo stato applicato il regolamento". Così Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli e ora allenatore (in cui ha militato dal 1985 al 1991), è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo sull'episodio che ha coinvolto Insigne, espulso per alcune parole di troppo rivolte all'arbitro Massa nella gara di ieri persa con l'Inter. "Oltre al danno c'è la beffa. Da ex giocatore condivido le parole di Gattuso. Ma, da allenatore, lo rimprovero e dopo lo multo. Certo è anche vero che i comportamenti arbitrali non sempre sono stati uniformi" ha spiegato Renica.

