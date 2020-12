Mertens esce tra le lacrime

Cronaca 16 Dicembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Il belga, nel tentativo di fare un cross, si è procurato una distorsione alla caviglia. Gattuso teme un lungo stop





Cronaca16 Dicembre 2020Corriere dello SportIl belga, nel tentativo di fare un cross, si è procurato una distorsione alla caviglia. Gattuso teme un lungo stop E' durato una manciata di minuti il tanto atteso big match Inter-Napoli per Dries Merten. L'attaccante del Napoli, uno dei possibili protagonisti dell'incontro di San Siro, ha infatti dovuto abbandonare il rettangolo verde al 16', sostituito da Andrea Petagna. Poco prima il belga, nel tentativo di fare un cross, aveva accusato una distorsione alla caviglia prima di buttarsi a terra dolorante e in lacrime per il dolore. Caviglia rossa gonfia, inevitabile il cambio per Mertens, le cui condizioni ora preoccupano Gattuso che teme un lungo stop del belga.



E' durato una manciata di minuti il tanto atteso big match Inter-Napoli per Dries Merten. L'attaccante del Napoli, uno dei possibili protagonisti dell'incontro di San Siro, ha infatti dovuto abbandonare il rettangolo verde al 16', sostituito da Andrea Petagna. Poco prima il belga, nel tentativo di fare un cross, aveva accusato una distorsione alla caviglia prima di buttarsi a terra dolorante e in lacrime per il dolore. Caviglia rossa gonfia, inevitabile il cambio per Mertens, le cui condizioni ora preoccupano Gattuso che teme un lungo stop del belga.