Inter-Napoli: le probabili formazioni

Cerca conferme anche Gattuso, che ha infilato tre vittorie di fila in campionato e trovato un grande Lozano





Un big match per trovare risposte. Conte, che ha visto la squadra reagire bene all'eliminazione dalla Champions con la vittoria di Cagliari, chiede un altro passo in avanti, vincendo uno scontro diretto (l'Inter non ne ha ancora vinto uno in questa stagione) che darebbe ulteriore morale e convinzione. Cerca conferme anche Gattuso, che ha infilato tre vittorie di fila in campionato e trovato un grande Lozano, e ora punta a scavalcare i nerazzurri per prendersi il secondo posto in classifica.



Dubbio Hakimi, torna Lautaro dal 1'

Vidal e Sanchez sono assenze pesanti in casa Inter, alle quali si aggiunge l'incertezza attorno ad Hakimi, che sta meglio ma è in ballottaggio. Se sta bene è il favorito, altrimenti spazio a Darmian. A centrocampo Gagliardini è sicuro del posto, Conte lo ritiene una pedina preziosa. Barella e Brozovic sono gli altri due: fuori Sensi ed Eriksen. A sinistra c'è Young, difesa come a Cagliari. In attacco torna Lautaro dal 1'.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte



Osimhen in Belgio per la spalla, torna dopo Natale

Gol e assist decisivi contro la Sampdoria, Lozano si prende una maglia da titolare nel tridente: miglior marcatore della squadra con 6 reti, è chiaramente in condizione e deve solo dimostrare che il suo processo di crescita è ancora in corso. La principale novità potrebbe essere però a centrocampo, dove si va verso l'esclusione di Fabian Ruiz, al quale verrebbe preferito Demme, che dà più garanzie in fase di copertura. Bakayoko è intoccabile, dietro rientra Mario Rui a sinistra.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso



