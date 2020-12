Siri da del terrone a Insigne

15 Dicembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Il caso è stato segnalato dallo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni sulle colonne del Corriere della Sera





Cronaca15 Dicembre 2020Corriere dello SportIl caso è stato segnalato dallo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni sulle colonne del Corriere della Sera Cerchi Insigne con Siri ma trovi scritto terrone. Questo il caso lanciato dallo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni sulle colonne del Corriere della Sera. Sembra infatti che nella giornata di ieri, segnata dai disagi provocati dal Google Down, anche l'assistente digitale più famosa al mondo abbia avuto qualche problema. Cercando il capitano del Napoli, la voce di Siri guida l'utente in una giusta spiegazione ma il monitor riflette uno spiacevole particolare. Sotto il nome di Insigne, infatti, campeggia la scritta "terrone".



Chiarimenti da parte di Apple

Se a qualcuno sembra solo uno scherzo di cattivo gusto, altri accusano la vicenda di fomentare odio e discriminazione nei confronti del Mezzogiorno d'Italia e dei suoi abitanti, chiedendo spiegazioni da parte di Apple. Intanto, la scritta risulta già rimossa dalla pagina in questione: chiedendo ora a Siri "Chi è Lorenzo Insigne", i risultati che appaiono sono corretti e veritieri, ma gli scatti che immortalano l'episodio restano. Per ora, né la società né il diretto interessato hanno commentato la vicenda.



