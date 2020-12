Osimhen è andato ad Aversa per curarsi

Cronaca 15 Dicembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Al centro «Move to Cure» di Lieven Maesschalck, il fisioterapista della Nazionale belga





Cronaca15 Dicembre 2020Corriere dello SportAl centro «Move to Cure» di Lieven Maesschalck, il fisioterapista della Nazionale belga Per farsi un regalo entro Natale, Victor Osimhen è andato ad Aversa, al centro «Move to Cure» di Lieven Maesschalck, il fisioterapista della Nazionale belga che cercherà di mandare in campo l'attaccante nigeriano per la gara del 23 dicembre. Quella di San Siro, domani, è ovviamente andata; e anche quella con la Lazio, domenica, va considerata perduta, come tutto questo tempo che è passato dall'infortunio alla spalla destra, subito in Nazionale lo scorso 13 novembre. Osimhen ha deciso di provarci in Belgio, ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione dal Napoli e da ieri si è tuffato in questa full immersion terapeutica per tornare quanto prima in campo: possibilmente con il Torino.