Il fischietto ligure ha diretto 18 confronti in serie A degli azzurri. Precedenti favorevoli con 13 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte





Cronaca14 Dicembre 2020SSC NapoliIl fischietto ligure ha diretto 18 confronti in serie A degli azzurri. Precedenti favorevoli con 13 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte Sarą l'arbitro Massa di Imperia a dirigere Inter-Napoli.



Assistenti: Meli-Alassio. IV Uomo: Forneau. VAR: Calvarese-Del Giovane



Questi tutti i precedenti in Serie A di Massa con gli azzurri:



8 maggio 2013: Bologna-Napoli 0-3

8 febbraio 2014: Napoli-Milan 3-1

25 marzo 2014: Catania-Napoli 2-4

5 ottobre 2014: Napoli-Torino 2-1

6 gennaio 2015: Cesena-Napoli 1-4

23 febbraio 2015: Napoli-Sassuolo 2-0

30 aprile 2015: Empoli-Napoli 4-2

25 ottobre 2015: Chievo-Napoli 0-1

31 gennaio 2016: Napoli-Empoli 5-1

10 settembre 2016: Palermo-Napoli 0-3

4 febbraio 2017: Bologna-Napoli 1-7

15 aprile 2017: Napoli-Udinese 3-0

5 novembre 2017: Chievo-Napoli 0-0

23 dicembre 2017: Napoli-Sampdoria 3-2

3 marzo 2018 Napoli-Roma 2-4

2 settembre 2018 Sampdoria-Napoli 3-0

28 ottobre 2018 Napoli-Roma 1-1

24 agosto 2019 Fiorentina-Napoli 3-4.



