Boateng: "Messi vai al Napoli!"

Interviste12 Dicembre 2020Mediaset"Sarebbe fantastico se fosse lui stesso a chiamare il club e dirgli: Voglio onorare Maradona e venire a giocare da voi" L'ultimo consiglio di mercato a Messi arriva da Kevin Prince Boateng. "Leo dovrebbe andare al Napoli dopo la scadenza del suo contratto col Barça (giugno 2021, ndr) - ha spiegato a ESPN il giocatore del Monza -. Sarebbe fantastico se fosse lui stesso a chiamare il club e dirgli: ‘Vengo?'”. "Non danno più la maglia numero 10, ma mi piacerebbe onorare il 10 di Maradona e venire a giocare un anno o due al Napoli, senza pensare ai soldi, solo per il cuore", ha aggiunto.



Provocazione o suggestione? Boateng non usa giri di parole per chiarire il suo punto di vista sul futuro di Messi, da sempre paragonato al Pibe de Oro. "Sarebbe come un film. - ha proseguito l'ex Milan - Dovrebbe andare ad allenarsi con un elicottero perché la gente lo mangerebbe vivo e sarebbe così felice". "Ma una storia come ‘in onore di Maradona verrò a giocare a Napoli', che storia sarebbe per il mondo? E non solo per quello del calcio, ma in generale - ha aggiunto Boateng con un certo 'romanticismo' -. Sarebbe un messaggio, sarebbe storia ovunque". "Vorrei solo essere nei panni di Messi, chiamerei il presidente del Napoli e glielo direi", ha concluso Kevin Prince.



