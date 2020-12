Delegazione della Samp in visita a murales di Maradona

Andranno ai Quartieri Spagnoli per deporre una composizione floreale





"Lasciamo in pace Maradona, oramai tutti ne stanno parlando solo per speculare su di lui. Per me non è morto, per me è sempre vivo", lo ha detto il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, nel corso dell'ultima puntata di Tiki Taka, condotta da Piero Chiambretti su Italia 1. La grande sportività del patron blucerchiato ha aiutato a stemperare le tensioni che erano sempre esiste tra fan della Samp e del Napoli e ora vuole completare l'opera con due gesti eclatanti.



Domenica alle 13 si giocherà Napoli-Sampdoria e la formazione allenata da Claudio Ranieri sarà la prima italiana a calcare il manto erboso dello stadio Diego Armando Maradona. Per la circostanza il presidente Ferrero ha chiesto che venga realizzata ed indossata dai suoi calciatori una maglia celebrativa per l'occasione. In più, sabato pomeriggio, lo stesso Ferrero, insieme al ds Osti (ha affrontato Maradona negli anni 80 da difensore dell'Atalanta), insieme al tecnico Ranieri (è stato il primo allenatore del Napoli nel post Maradona) ed il capitano Quagliarella (ha giocato ed è tifoso del Napoli), andranno ai Quartieri Spagnoli per omaggiare il murales di Maradona con la consegna simbolica di una composizione floreale. Sono gesti che solo gli sportivi sanno mettere in pratica.