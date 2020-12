HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Anche il Napoli piange Paolo Rossi

Cronaca 10 Dicembre 2020 Fonte: Il Mattino



Con un messaggio pubblicato nei canali ufficiali azzurri





Cronaca10 Dicembre 2020Il MattinoCon un messaggio pubblicato nei canali ufficiali azzurri Anche il Napoli ha voluto esprimere cordoglio in queste ore così difficili per la scomparsa di Paolo Rossi, l'ex attaccante campione del Mondo la cui scomparsa a 64 anni ha toccato tutto il calcio italiano. «Il Presidente Aurelio De Laurentiis, l'allenatore Gennaro Gattuso e tutta la SSC Napoli, si uniscono al dolore della famiglia Rossi per la scomparsa del caro Paolo, grande campione e simbolo della Nazionale nel Mondiale del 1982» si legge dai canali ufficiali azzurri.



Vai alle altre della categoria Cronaca I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: Seconda Mano - proteine © SoloNapoli - Credits