Rrahamani e Hysaj di nuovo positivi!

Cronaca 10 Dicembre 2020 Fonte: SSC Napoli



Sono andati immediatamente in isolamento domiciliare in attesq di un nuovo tampone





Cronaca10 Dicembre 2020SSC NapoliSono andati immediatamente in isolamento domiciliare in attesq di un nuovo tampone Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahamani ed Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domiciliare in attesq di un nuovo tampone.



Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahamani ed Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domiciliare in attesq di un nuovo tampone.