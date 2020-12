Alguacil: "A Napoli per vincere"

"Per me è un orgoglio poter giocare la gara inaugurale nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona"





Ultima possibilità per la Real Sociedad, che contro il Napoli proverà a strappare la qualificazione al turno successivo di Europa League. Il tecnico Imanol Alguacil ha risposto in conferenza stampa alle domande dei cronisti.



Questa è la partita più importante per voi. Come vive la vigilia?

“Non vedo l'ora di giocare e godermi questa gara, e perché no, anche di vincerla. I giocatori ed io siamo molto convinti e concentrati, sappiamo di giocare contro una squadra da Champions League, ma sappiamo che siamo la squadra che ha creato di più in Europa League. Ci chiediamo dunque perché non possiamo vincere questa gara? Lo chiediamo con umiltà e rispetto, ma anche convinzione”.



Cosa pensava mentre veniva a Napoli?

“Mi sento molto orgoglioso di poter giocare questa gara, speriamo di poterla vincere per i nostri tifosi. Per me è un orgoglio poter giocare la gara inaugurale nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. È una grande sfida, ma sappiamo che se giochiamo come sappiamo possiamo portarla a casa”.



Sulle assenze di David Silva e Oyarzabal

“Noi siamo sempre la Real Sociedad, quando ci sono loro e quando non ci sono. Noi giochiamo sempre allo stesso modo. Non perdo nemmeno un secondo a lamentarmi delle assenze, siamo qui convinti di poter superare l'ostacolo. Sono sicuro che tutti quelli che sono qui sono convinti di poter vincere questa partita. In questo anno e mezzo abbiamo dimostrato di poter giocare contro qualsiasi squadra, dunque le assenze non mi preoccupano”.



Per il Napoli inaugurare lo stadio dedicato a Maradona sarà un peso o una motivazione in più?

“Credo sarà una motivazione ulteriore per la squadra di Gattuso, ma per noi va bene. Come detto per noi sarà un orgoglio giocare in questo stadio



Ha preparato qualcosa di speciale per limitare Insigne?

“Non c'è solo Insigne, ci sono Mertens, Politano, Lozano e tanti altri. Questa squadra ha un potenziale incredibile. È chiaro che Lorenzo è importante ed è un grande giocatore, ma credo che nel Napoli tutti possono essere importanti. Il Napoli ha una grande rosa, non a caso sono in corsa per lo scudetto ed in Europa League”.



Sulla gara d'andata

“Siamo una squadra che genera molto gioco, a volte però abbiamo problemi in fase di finalizzazione. Se non riusciamo a realizzare davanti alla porta diventa difficile, è quello successo nella gara di andata. In questo noi dobbiamo migliorare in una squadra molto forte contro il Napoli.



Ci sarà Aritz Elustondo dopo i problemi avuti nei giorni scorsi?

“Se è stato convocato è perché sta bene. Se è venuto qui è perché sarà a disposizione”



