Prima di Gattuso ha parlato Zielinski, che ha confermato i passi avanti dal punto di vista fisico: "Mi sento bene, gara dopo gara sto sempre meglio. Il ruolo da trequartista? Cercherò di dare il massimo in ogni partita, indipendentemente dal ruolo. Siamo consapevoli della forza della Real Sociedad ma abbiamo preparato bene la partita, siamo fiduciosi, speriamo di raggiungere la qualificazione".



Prima di Gattuso ha parlato Zielinski, che ha confermato i passi avanti dal punto di vista fisico: "Mi sento bene, gara dopo gara sto sempre meglio. Il ruolo da trequartista? Cercherò di dare il massimo in ogni partita, indipendentemente dal ruolo. Siamo consapevoli della forza della Real Sociedad ma abbiamo preparato bene la partita, siamo fiduciosi, speriamo di raggiungere la qualificazione".

