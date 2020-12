De Magistris: "Stadio Maradona è ufficiale"

Cronaca 8 Dicembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"Qualche sacerdote si è lamentato? Opinione prevalente in città era chiamarlo così, ha deciso il popolo"





Cronaca8 Dicembre 2020Corriere dello Sport"Qualche sacerdote si è lamentato? Opinione prevalente in città era chiamarlo così, ha deciso il popolo" "Il San Paolo non c'è più. Ormai è ufficiale, formalmente si chiama "stadio Diego Armando Maradona". Ad ufficializzare il cambio nome per l'impianto di Fuorigrotta ci ha pensato lo stesso Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, intervenuto ai microfoni di Rai Radio1. "Qualche sacerdote si è lamentato? È il dibattito di Napoli, ognuno ha espresso correttamente le proprie opinioni, ma quella prevalente in città era chiamarlo stadio Diego Armando Maradona, così ha deciso il popolo". Sulla cerimonia per la nuova intestazione dello stadio De Magistris ha spiegato come "si farà una cosa molto bella, ma solo quando potranno esserci anche i tifosi. Della famiglia Maradona ho sentito Diego Jr., l'altro giorno a San Gregorio Armeno c'è stata una manifestazione con Hugo Maradona e mi ha scritto l'ambasciatore d'Argentina, devo dire che è stato molto bello" ha concluso il Sindaco di Napoli.



"Il San Paolo non c'è più. Ormai è ufficiale, formalmente si chiama "stadio Diego Armando Maradona". Ad ufficializzare il cambio nome per l'impianto di Fuorigrotta ci ha pensato lo stesso Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, intervenuto ai microfoni di Rai Radio1. "Qualche sacerdote si è lamentato? È il dibattito di Napoli, ognuno ha espresso correttamente le proprie opinioni, ma quella prevalente in città era chiamarlo stadio Diego Armando Maradona, così ha deciso il popolo". Sulla cerimonia per la nuova intestazione dello stadio De Magistris ha spiegato come "si farà una cosa molto bella, ma solo quando potranno esserci anche i tifosi. Della famiglia Maradona ho sentito Diego Jr., l'altro giorno a San Gregorio Armeno c'è stata una manifestazione con Hugo Maradona e mi ha scritto l'ambasciatore d'Argentina, devo dire che è stato molto bello" ha concluso il Sindaco di Napoli.