Pisacane: "Rinnovo Insigne? Matrimoni si fanno in due"

"Rinnovo Insigne? Ci siederemo a tavola con il Napoli, i matrimoni si fanno in due" sono le parole di Vincenzo Pisacane, l'agente di Lorenzo Insigne, in merito al futuro del suo assistito. Intervenuto a Radio Punto Nuovo l'agente dell'azzurro ha dichiarato: "A fine stagione capiremo cosa fare: ci siederemo a tavola con il Napoli, non voglio andare oltre a parlare della questione contratto". Poi, sul tatuaggio dedicato a Diego Armando Maradona: "Era già programmato, poi la morte di Diego lo ha riempito di ulteriori significati, è nota la sua devozione per Diego".



Pisacane ha anche commentato le parole di Gennaro Gattuso in merito al fatto che il Napoli non può permettersi un capitano "musone": "Le parole di Gattuso sul sorriso sono state travisate: sorride tanto e spesso, sta benissimo. Non credo che sia il miglior Insigne di sempre, il miglior Lorenzo sarà quello che verrà, ha ancora tantissimo da dare". Infine, sugli Europei: "Dimostrerà chi è Lorenzo Insigne, è diventato leader, gli è stata data la possibilità di diventarlo nel Napoli da parte di Gattuso che ha tanti meriti".