Insigne si fa tatuare il volto di Maradona

Sulla coscia sinistra del capitano del Napoli ora c'è il viso esultante della leggenda argentina scomparsa il 25 novembre





Prima la corona di fiori depositata con Tommaso Starace all'esterno del San Paolo, anzi del Maradona, poi le due perle contro Roma e Crotone. Ma il continuo omaggio di Lorenzo Insigne al Pibe de Oro non si è fermato qui. Il capitano del Napoli si è fatto tatuare sulla coscia sinistra il volto della leggenda argentina scomparsa il 25 novembre, un modo pittoresco e straordinario per celebrare un fuoriclasse che ha reso felice un intero popolo, quello azzurro, cambiandone la storia.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ☆☆☆Valentino Tattoo Studio☆☆☆ (@valentinorussotattoo)

Tifosi del Napoli impazziti sui social

Il video è stato pubblicato su Instagram da Valentino Russo, tattoo artist di Insigne e di molti altri calciatori: “Tatuando il miglior capitano del mondo”. Diego è in maglia azzurra, urlante e festante dopo uno dei tanti gol messi a segno con la squadra. Il post ha iniziato a circolare sui social, scaldando l'anima di numerosi tifosi. “Bellissimo”, “Senza parole”, “Mozzafiato”, “È una bomba”. “È stato il giocatore più grande di tutti i tempi - aveva dichiarato con commozione Insigne a proposito di Maradona -, ritirare la numero 10 è stata una giusta decisione. Ci ha sempre difeso, ha portato Napoli e i napoletani nel cuore”.



