Seduta pomeridiana oggi per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Crotone in programma domani per la decima giornata di Serie A (ore 18).

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento a circuito e torello.

Successivamente esercitazione tattica e partita a campo ridotto.

Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Osimhen. Malcuit ha accusato un fastidio al ginocchio destro.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente, Insigne.