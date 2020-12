Crotone-Napoli: i precedenti

Cronaca 5 Dicembre 2020 Fonte: SSC Napoli



Cronaca5 Dicembre 2020SSC NapoliLa squadra azzurra ha vinto sul campo dei calabresi in entrambe le occasioni in cui ha giocato Sarà il terzo confronto tra Crotone e Napoli in casa dei calabresi in Serie A.



Questi i due precedenti:



Crotone-Napoli 1-2 del 23 ottobre 2016



Crotone-Napoli 0-1 del 29 dicembre del 2017