Il mistero delle corna sui social del Napoli

#eCcorne 🤘 pic.twitter.com/HVXxmdQ0re — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 5, 2020

Una mano, il gesto delle corna e un fiume di commenti sui social che ha scatenato i tifosi azzurri e non solo. Il post pubblicato dal Napoli, corredato dall'hashtag #eCcorne e rilanciato anche dal presidente De Laurentiis sul proprio account Twitter, è subito diventato virale, acchiappando like e retweet.C'è chi la prende ironicamente e scrive “Clima tombola” e chi non riesce a darsi una spiegazione: “Così, a caso”. Non mancano gli apprezzamenti: “Ognuno può interpretare a proprio piacimento. Comunque tweet fantastico”. Qualcuno, invece, prende in ‘prestito' una gif del governatore De Luca con il suo proverbiale “Va bene così”. Non c'è ancora una spiegazione ufficiale, il “mistero delle corna” su Twitter continua e infiamma le tantissime reazioni dei sostenitori azzurri.