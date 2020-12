"Tutti dicono: questo giocatori è stato il migliore del Barcellona, quello è stato il migliore del Real Madrid, quello del Chelsea. Io sono orgoglioso di essere stato il migliore del Napoli". È questa la frase che è stata scelta per rappresentare Diego Armando Maradona alla stazione Mostra della ferrovia Cumana di Napoli, inaugurata questa mattina. Con 130 pannelli con i ritratti, 65 per lato per un totale di 330 metri quadrati, si tratta di una vera e propria hall of fame che ripercorre la storia del club azzurro da Sallustro a Insigne, passando per Krol e Careca, da Ferrara a Cavani, e un eroe con la corona in testa: Maradona. All'inaugurazione c'erano anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'attaccante Victor Osimhen, oltre al presidente dell'Eav Umberto De Gregorio, che ha voluto l'opera a cui gli artisti lavorano da quattro mesi. Un'opera che ripercorre la storia del club azzurro nella stazione che sbuca proprio davanti allo stadio ex San Paolo, da ieri Maradona.

data-link="https://photos.app.goo.gl/CbVSpweZ3RhGdB1V9"

data-title="Stazione Mostra-Maradona"

data-description="19 new photos added to shared album"

data-background-color="#ffffff">









































"Forza Napoli sempre" è il titolo dell'opera che ritrae calciatori, allenatori, stadio e trofei dalla fondazione del 1926 agli inizi del XXI secolo. Un omaggio a personaggi iconici con l'accento su Maradona. Le immagini per i ritratti sono state tratte da foto dell'archivio Carbone su cui hanno lavorato Fabio Della Ratta, Nicholas Perra e Fabrizio Di Luca con un gruppo di collaboratori. Sui pannelli si va dai pionieri come Garbutt e Sallustro fino ai primi successi degli anni '60 e '70 con Pesaola, Vinicio, Sivori, Juliano e Savoldi per arrivare ai primi anni '80 con Krol e Bruscolotti a seguire l'epopea maradoniana con Diego, Bianchi, Careca, Ferrara, De Napoli e poi il successivo ciclo con Cannavaro, Taglialatela e Zola, per poi ripartire dal periodo buoi con Grava e il ritorno in Serie A con Hamsik, Lavezzi, Mazzarri e Benitez. La galleria comprende anche i trofei e gli stadi, dal Collana al San Paolo, oltre ad alcune frasi storiche.