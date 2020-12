AZ Alkmaar-Napoli: arbitra Buquet

Il fischietto francese ha diretto gli azzurri nel 2014 quando persero a Berna contro lo Young Boys per 2-0





Cronaca3 Dicembre 2020IamNaplesIl fischietto francese ha diretto gli azzurri nel 2014 quando persero a Berna contro lo Young Boys per 2-0 La sfida sarà diretta da Ruddy Buquet, arbitro francese. Gli assistenti di linea saranno Debart e Haquette, quarto uomo Pignard.

Il quartetto arbitrale non potrà fare affidamento sul VAR, che non è previsto nella fase a gironi di Europa League. Ruddy Buquet è nato ad Amiens ed è stato nominato arbitro internazionale nel 2009. Da allora ha diretto 15 gare in Champions (5 nei preliminari) e 32 in Europa League (12 nei preliminari). Per il francese anche direzioni nelle qualificazioni mondiali ed europee, oltre che nella Nations League (12 in totale).



I destini del Napoli e di Buquet si sono incrociati il 23/10/2014, quando i partenopei persero a Berna contro lo Young Boys per 2-0. Una sconfitta che fece discutere molto delle scelte di formazioni di Benitez, che mise in campo un attacco formato da Duvan Zapata e Michu. Non ha mai diretto una partita dell'AZ Alkmaar.



Buquet utilizza spesso i cartellini a sproposito, ammonendo tanto e senza criterio visto che tollera poco il dialogo coi calciatori in campo, per non parlare delle proteste. La media delle ammonizioni è sopra le quattro a partita, mentre i cartellini rossi sono uno ogni quattro partite. Insomma, i 22 in campo e gli allenatori dovranno stare molto attenti.



