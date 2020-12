AZ Alkmaar-Napoli: le probabili formazioni

Cronaca 3 Dicembre 2020



Turnover in difesa con Maksimovic e Ghoulam pronti per una maglia da titolare dal 1′





Un punto garantirebbe al Napoli la qualificazione ai sedicesimi di Europa League con una giornata di anticipo. Gli olandesi, che nel match di andata si imposero 1-0 al San Paolo, hanno fermato sullo 0-0 la Real Sociedad nell'ultimo turno disputato. Se i baschi non dovessero battere il Rijeka, la squadra di Gattuso potrebbe addirittura assicurarsi il primato del girone già da questo giovedì.



Napoli, ancora lavoro a parte per Osimhen

Alla vigilia della trasferta olandese il gruppo di Gattuso ha lavorato in palestra e sui campi, con una sessione di lavoro finalizzato alla velocità e chiusura con esercitazione tattica e calci piazzati. Terapie e lavoro personalizzato per Osimhen. Figurano invece tra i convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.



NAPOLI (4-3-3) Probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabiàn, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso



AZ, Boadu torna nel tridente

Arne Slot non potrà contare sull'infortunato Jeremy Helmer, assenza certa a centrocampo, mentre Jordy Clasie è ancora in isolamento dopo aver contratto il Covid. In attacco, rispetto all'undici di partenza visto nell'ultima uscita europea, gli olandesi dovrebbero affidarsi a Boadu.



AZ (4-3-3) Probabile formazione: Verhulst; Wijndal, Martins Indi, Chatzidiakos, Svensson; Stengs, Koopmeiners, Midtsjo; Gudmundsson, De Wit, Boadu. All. Slot