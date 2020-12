Insigne: "Vogliamo fare risultato a tutti i costi"

Interviste2 Dicembre 2020Corriere dello Sport"Siamo una grande squadra, dobbiamo lavorare per continuare a migliorare. Puntiamo a vincere Europa League" Come sempre nel ricordo di Diego. “Maradona ha fatto cose incredibili, ha portato Napoli sul tetto d'Europa e non lo dimenticheremo mai”. Lorenzo Insigne dedica dolci pensieri al Pibe de Oro anche alla vigilia dell'impegno contro l'Az. "L'Europa League è un nostro obiettivo - le parole del capitano azzurro in conferenza stampa - Sappiamo che domani sarà una partita difficile, cercheremo di fare il risultato a tutti i costi. All'andata abbiamo fatto bene ma non siamo stati bravi a concretizzare le azioni create”. Poi la chiusura che dimostra l'ottimo spirito con cui il Napoli, dopo il 4-0 rifilato alla Roma domenica scorsa in campionato, si presenta all'appuntamento contro gli olandesi, secondi insieme alla Real Sociedad a due punti da Gattuso che comanda il girone e che domani vuole chiudere il discorso qualificazione: "Siamo una grande squadra, dobbiamo lavorare per continuare a migliorare. Le gare in Europa non sono mai facili, dobbiamo dare tutto”.



