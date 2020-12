I convocati per la trasferta in Olanda

Cronaca 2 Dicembre 2020 Fonte: SSC Napoli



Sono 20 i calciatori chiamati dal tecnico per la gara con gli olandesi di Europa League





Cronaca2 Dicembre 2020SSC NapoliSono 20 i calciatori chiamati dal tecnico per la gara con gli olandesi di Europa League Seduta mattutina e convocazioni per il Napoli, in vista della gara di domani con l'Az Alkmaar, valevole per la quinta giornata di Europa League. Dopo una prima fase di attivazione in palestra, la squadra si è spostata sui campi 1 e 2 dove ha svolto partita mani e piedi; successivamente lavoro finalizzato alla velocità. Chiusura con esercitazione tattica e calci piazzati. Relativamente ai singoli, terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Osimhen. Al termine della seduta il tecnico Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta in Olanda:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinki, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.