Insigne depone 2 mazzi di fiori per Maradona

Cronaca 29 Novembre 2020 Fonte: Gazzetta dello Sport



La sfida tra Napoli e Roma si è aperta tra suggestioni profonde e omaggi per il Pibe de Oro





Cronaca29 Novembre 2020Gazzetta dello SportLa sfida tra Napoli e Roma si è aperta tra suggestioni profonde e omaggi per il Pibe de Oro L'emozione si sente forte. Anche in questo San Paolo, anzi, chiamiamolo pure già stadio Diego Armando Maradona, tutto vuoto. Intorno all'impianto di Napoli i tifosi continuano a portare fiori e omaggi per il loro Diego. Lo ha fatto anche Bruno Conti nel pomeriggio ai Quartieri Spagnoli, ricevendo la gratitudine di quella gente che perdendo Maradona sente di aver perso una parte di sé.



Il Capitano omaggia Diego Armando Maradona sotto le Curve A e B



Diego 💙 pic.twitter.com/gg25C4Y9Cm — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 29, 2020



E lo ha fatto, di nuovo, Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha depositato un mazzo di fiori sotto la curva, davanti all'immagine di un Pibe de Oro sorridente e allo striscione: "La tua scomparsa un colpo al petto, un dolore al cuore... Napoli ti giura eterno amore!". Maradona è ovunque in questo match tra gli uomini di Gattuso e la Roma. La commozione riempie il vuoto, così come "Life is Life" colma il silenzio.







L'emozione si sente forte. Anche in questo San Paolo, anzi, chiamiamolo pure già stadio Diego Armando Maradona, tutto vuoto. Intorno all'impianto di Napoli i tifosi continuano a portare fiori e omaggi per il loro Diego. Lo ha fatto anche Bruno Conti nel pomeriggio ai Quartieri Spagnoli, ricevendo la gratitudine di quella gente che perdendo Maradona sente di aver perso una parte di sé.E lo ha fatto, di nuovo, Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha depositato un mazzo di fiori sotto la curva, davanti all'immagine di un Pibe de Oro sorridente e allo striscione: "La tua scomparsa un colpo al petto, un dolore al cuore... Napoli ti giura eterno amore!". Maradona è ovunque in questo match tra gli uomini di Gattuso e la Roma. La commozione riempie il vuoto, così come "Life is Life" colma il silenzio.