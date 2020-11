Pisani: "Non c'è battaglia legale per eredità di Maradona"

Interviste 29 Novembre 2020 Fonte: Sky



"I suoi figli hanno tutti gli stessi diritti. Il suo vero lascito è il brand che può nascere dal suo nome"





Interviste29 Novembre 2020Sky"I suoi figli hanno tutti gli stessi diritti. Il suo vero lascito è il brand che può nascere dal suo nome" "Non esiste, ad oggi, una battaglia legale per l'eredità di Maradona - spiega Angelo Pisani, avvocato napoletano di Diego -, i suoi figli hanno tutti gli stessi diritti. Il suo vero lascito è il brand che può nascere dal suo nome, un brand che se fosse stato valorizzato così come hanno fatto campioni 'normali' del calibro di Messi e Ronaldo, avrebbe fruttato patrimonio inesauribile e perpetuo, capace di sostenere anche mille eredi". È la tesi di Pisani, amico di Maradona che gli fu vicino ai tempi della battaglia legale con il fisco italiano: una diatriba da 40 milioni di euro, di fatto già risolta, che la sua morte ha chiuso anticipatamente prima dell'atto finale in Cassazione, fissato nel 2021. Pisani ha aggiunto che il patrimonio di Diego "non è così ricco come qualcuno lascia intendere, né è paragonabile a quello degli atleti del calcio dorato di oggi. Maradona non ha mai sfruttato appieno la sua immagine, però possono farlo gli eredi se collaborano. Questo è il suo vero lascito: la possibilità di organizzare e valorizzare la sua storia". Chi ha parlato attraverso un lungo post su Instagram è Dalma, prima figlia di Maradona e Claudia Villafane, messaggio dal testo toccante: "Ti amerò e ti difenderò tutta la vita. Mi manchi già. Ho messo insieme i miei pezzi e non riesco a immaginare come sarà la mia vita senza di te. Ti amerò per sempre".