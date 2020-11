Napoli-Roma: le probabili formazioni



Gattuso dovrà rinunciare allo squalificato Bakayoko, espulso contro il Milan, nel centrocampo a due





Il Napoli per cancellare la sconfitta contro il Milan nel turno precedente, la Roma per confermare l'ottimo momento che la vede al terzo posto in classifica a quota 17 punti, tre in più della formazione azzurra. Promette gol, emozioni e spettacolo la sfida valida per la 9^ giornata di Serie A che si giocherà al San Paolo stasera alle ore 20.45.



La probabile formazione del Napoli

Gattuso dovrà rinunciare allo squalificato Bakayoko espulso contro il Milan, nel centrocampo a due (nel 4-2-3-1) agiranno Demme – in vantaggio nel ballottaggio con Lobotka – e Fabian Ruiz. Nel trio di trequartisti spazio, da destra a sinistra, a Lozano, Zielinski e Insigne: toccherà a loro rifornire l'unica punta Mertens. Migliorano le condizioni di Osimhen che potrebbe partire dalla panchina. In difesa, davanti a Meret, linea a quatto con Manolas e Koulibaly coppia centrale, Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra.



NAPOLI (4-2-3-1), la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso.



La probabile formazione della Roma

Un occhio all'infermeria prima di decidere l'undici titolare, specialmente per quanto riguarda la difesa. Fonseca recupera Mancini e Ibanez (Smalling non convocato), così da metterli ai fianchi di Cristante, perno centrale della difesa a tre. In porta torna Mirante, a centrocampo Karsdorp va verso la conferma a destra, in attacco invece torna dal primo minuto Edin Dzeko, con l'allenatore giallorosso che potrà contare sull'attacco titolare visto che alle spalle del bosniaco agiranno Pedro e Mkhitaryan.



ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.