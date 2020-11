Napoli-Roma: le curiosità

La squadra azzurra non ha ancora pareggiato una partita e solamente tre volte ha iniziato la stagione di Serie A senza segni X nelle prime nove gare





Il Napoli ha vinto quattro delle ultime sette sfide di Serie A contro la Roma (1N, 2P), un solo successo in meno rispetto a quelli ottenuti nelle precedenti 23 sfide (6N, 12P) - dal 2016/17 contro nessuna squadra i giallorossi hanno perso più partite di campionato (quattro). Curioso dato statistico: la squadra azzurra non ha ancora pareggiato una partita e solamente tre volte ha iniziato la stagione di Serie A senza segni X nelle prime nove gare giocate. La Roma ha ottenuto 17 punti nelle prime otto partite di campionato: nelle otto occasioni in cui i giallorossi hanno conquistato almeno 18 punti nelle prime nove giornate, nell'era dei tre punti a vittoria, sono sempre arrivati nelle prime tre posizioni a fine stagione. La Roma ha segnato 74 gol in casa del Napoli in Serie A: solamente Milan e Juventus (entrambe a 87) hanno fatto meglio in trasferta contro i partenopei. Il Napoli è una delle due squadre, con il Parma, a non aver ancora subito gol nei primi 15 minuti di partita - quella azzurra è inoltre la miglior difesa nei primi tempi di questo campionato, con soli due gol incassati (la Roma segue a quota tre).