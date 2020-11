Napoli in campo con maglia modello Argentina

Il Napoli indosserà una maglia speciale per ricordare Diego Maradona, nel match di domani sera contro la Roma. La squadra di Gattuso scenderà in campo con una divisa modello Argentina in memoria del suo ex campione, scomparso a 60 anni il 25 novembre, ma destinato a rimanere sempre vivo nel ricordo dei tifosi partenopei.Il club partenopeo, inoltre, ha ottenuto l'ok dalla Roma per dedicare tutto lo stadio di Napoli a Maradona, con una coreografia virtuale speciale: "In tutti gli stadi si svolgono celebrazioni per Diego Armando Maradona. Per la virtualizzazione degli spalti di Napoli abbiamo chiesto alla Roma di rinunciare allo spazio a loro riservato per dare più spazio a Diego. Ringrazio la Roma che ha dato il proprio ok. Viva lo sport", le parole di Alessandro Formisano, head of operations del Napoli.