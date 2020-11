HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Coppa Italia: agli ottavi il Napoli affronterà l'Empoli

Cronaca28 Novembre 2020SkyNei quarti di finale, in scena il 27 gennaio 2021, potrebbe esserci i big match Roma-Napoli Gli ottavi di finale di Coppa Italia sono stati sorteggiati per stabilire le squadre che giocheranno in casa e quelle che invece andranno in trasferta. Al turno successivo si passerà attraverso una gara secca che si giocherà tra il 13 e il 20 gennaio 2021. Niente sorteggio in caso di sfida tra squadra di Serie A e squadra di Serie B, con la prima che conterà sempre sul proprio stadio. Per gli ottavi Atalanta, Lazio, Napoli, Roma, Milan, Sassuolo e Juventus giocheranno in casa, mentre l'Inter lo farà nello stadio della Fiorentina. Nei quarti di finale, in scena il 27 gennaio 2021, potrebbero esserci i big match Atalanta-Lazio, Roma-Napoli e il derby Inter-Milan. A decidere chi giocherà in casa nei quarti sarà il numero abbinato alle otto teste di serie come posizione d'ingresso al tabellone principale al momento dei sorteggi, con la squadra col numero più basso che avrà il diritto di giocare nel proprio stadio. Non si segue il criterio appena esposto nel caso in cui una società di Serie A con posizione tra il 9 e il 20 accede ai quarti di finale: in questa situazione si procederà con il sorteggio. In caso di concomitanza dello stesso giorno di squadre che giocano nello stesso stadio, gioca in casa la vincente della competizione o successivamente quella con la classifica migliore nel campionato precedente.



Il sorteggio degli ottavi di finale

Atalanta-Cagliari

Lazio-Parma

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Fiorentina-Inter

Milan-Torino

Sassuolo-SPAL

Juventus-Genoa



I possibili accoppiamenti dei quarti di finale

Atalanta-Lazio

Atalanta-Parma

Lazio-Cagliari

Parma-Cagliari

Roma-Napoli

Napoli-Spezia

Roma-Empoli

Spezia-Empoli

Inter-Milan

Inter-Torino

Fiorentina-Milan

Torino-Fiorentina

Juventus-Sassuolo

Sassuolo-Genoa

Juventus-SPAL

Genoa-SPAL



