Napoli-Roma: i precedenti

Nelle 73 gare giocate al San Paolo, gli azzurri si sono imposti in 32 occasioni





Sarà la sfida numero 147 in Serie A tra Napoli e Roma. E' la 74esima edizione in casa azzurra.

Questo il bilancio dei 73 precedenti al San Paolo: 32 successi del Napoli, 22 pareggi, 19 vittorie della Roma.



Questo il bilancio dei 73 precedenti al San Paolo: 32 successi del Napoli, 22 pareggi, 19 vittorie della Roma.



Ultima vittoria del Napoli in casa contro la Roma in Serie A:



5 luglio 2020 – Napoli – Roma 2-1



Ultimo pareggio del Napoli in casa contro la Roma in Serie A:



28 ottobre 2018 – Napoli – Roma 1-1



Ultima sconfitta del Napoli in casa contro la Roma in Serie A:



3 marzo 2018 – Napoli – Roma 2-4