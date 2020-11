Il tributo degli All Blacks a Maradona (VIDEO)

In occasione della sfida del Tri Nations contro i Pumas, gli All Blacks hanno reso omaggio a Diego Armando Maradona prima dell'inizio del match.Lo hanno fatto a margine della loro danza tradizionale, rituale che precede ogni incontro dei neozelandesi.Sam Cane tributa il Diez con la sua maglia prima di unirsi ai compagni per la Haka, sotto lo sguardo degli argentini.