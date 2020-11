L'ultimo viaggio di Maradona si Ŕ concluso

Cronaca27 Novembre 2020TuttoSportLa bara Ŕ stata sepolta avvolta in una bandiera argentina accanto ai genitori al JardÝn Bella Vista Diego Armando Maradona Ŕ stato sepolto nel cimitero JardÝn de Bella Vista di Bueno Aires al termine di una cerimonia intima e religiosa. Lo confermano i media locali, sottolineando che tra i presenti c'erano le figlie Dalma, Gianina e Jana, l'ex moglie, Claudia Villafa˝e, e la sua ex compagna Verˇnica Ojeda. Presente anche il nipote Johnny, che viveva con lui. La bara Ŕ stata sepolta avvolta in una bandiera argentina. Sebbene la cerimonia fosse riservata solo ai familiari, alcune tv hanno introdotto dei droni che hanno trasmesso la sepoltura.







