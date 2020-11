Voci dal Forum: ll tempio Maradona



Cronaca 26 Novembre 2020 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Se ci si conferma domenica prossima contro la Roma, la vittoria da dedicare a D10S avrà tutt'altro peso





Cronaca26 Novembre 2020Forum SoloNapoli - DarioSe ci si conferma domenica prossima contro la Roma, la vittoria da dedicare a D10S avrà tutt'altro peso

Vittoria del Napoli contro la squadra croata del Rijeka e primo posto in classifica. Vittoria, come nelle previsioni, senza eccessivi patemi d'animo. Chiaramente vittoria da dedicare a Diego, ma se ci si conferma domenica prossima contro la Roma, la vittoria da dedicare a D10S avrà tutt'altro peso. A mio modo di vedere, è soprattutto questione di testa, di sano e feroce agonismo, di fame...tanta. Non dovrebbe essere difficile trovare queste caratteristiche e farle proprie, specialmente ora che si gioca in un tempio, e non in uno stadio. E sì, il mitico San Paolo è andato in pensione e ha lasciato il posto al tempio di Maradona, che non aspetta altro che di scrivere pagine e pagine di storia. Forza ragazzi! La scena è vostra.

Non parlerò della partita, ma mi soffermerò volentieri su qualche singolo. Cominciamo da Meret. Basta con questo avvicendamento dei portieri. Si punti sul ragazzo, gli si dia fiducia. La stoffa non manca e ha bisogno di giocare. Maksi, almeno questo Maksi, non può stare in panchina e in uscita non c'è paragone con Manolas. Il greco è nettamente inferiore. Si dica a Di Lorenzo che in avanti si va con intelligenza e non per fare ammuina. Lozano non può mancare, così come non può mancare Zielinski. Ghoulam, a mio parere, è sulla strada del recupero. Ad ogni modo, Ghoulam pure al 70% è meglio di Marittiello. In avanti, non me ne voglia il buon Petagna, ma Osimhen è un'altra cosa.

Napoli - Rijeka 2 - 0. Marcatori: Politano e Lozano.

Bene ragazzi, su con la vita e testa alla Roma. Ricordatevi di quelle caratteristiche di cui sopra. Non dovrebbe essere difficile farle vostre, perché da oggi giocate nel tempio Maradona e siete la squadra di D10S.