Mertens: "Daremo il massimo anche per Maradona"

"Maradona è il simbolo di questa città, daremo il massimo anche per lui". Dries Mertens commenta con commozione la notte che ha celebrato la memoria di Diego.



"Io l'ho conosciuto e gli ho chiesto anche scusa perché il mio nome non può stare al suo fianco, nessuno può essere accostato a lui".



"La sua morte è un dispiacere enorme, immagino chi lo ha conosciuto, chi lo ha vissuto e tutti i tifosi azzurri cosa possano provare. Ma bisogna essere positivi proprio nel suo ricordo".



Sul match: "Oggi non era assolutamente semplice imporsi, tutte le avversarie sono difficili se non dai il massimo. Siamo contenti del successo e del passo avanti in classifica nel girone"



