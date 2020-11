Politano: "Una serata triste, non era facile giocare"

Interviste 25 Novembre 2020 Fonte: SSC Napoli



"Siamo andati in campo con un po' di malinconia. Ci piacerebbe dedicare un successo a Maradona"





Interviste25 Novembre 2020SSC Napoli"Siamo andati in campo con un po' di malinconia. Ci piacerebbe dedicare un successo a Maradona" Matteo Politano commenta le sensazioni della notte del San Paolo: "Si respira una atmosfera commovente, il nostro pensiero è per Diego e siamo andati in campo con un po' di malinconia. Ci piacerebbe dedicare un successo a Maradona e speriamo di poterlo fare già in questa stagione".



"Siamo stati bravi a sbloccare la gara nel primo tempo con il mio gol. Poi abbiamo chiuso la sfida. Ci troviamo in un tour de force, giochiamo in Europa e campionato e dobbiamo dare il massimo".



"Domenca ci aspetta una partita importantissima contro la Roma e da domani già penseremo a lavorare per essere pronti alla sfida"



Matteo Politano commenta le sensazioni della notte del San Paolo: "Si respira una atmosfera commovente, il nostro pensiero è per Diego e siamo andati in campo con un po' di malinconia. Ci piacerebbe dedicare un successo a Maradona e speriamo di poterlo fare già in questa stagione"."Siamo stati bravi a sbloccare la gara nel primo tempo con il mio gol. Poi abbiamo chiuso la sfida. Ci troviamo in un tour de force, giochiamo in Europa e campionato e dobbiamo dare il massimo"."Domenca ci aspetta una partita importantissima contro la Roma e da domani già penseremo a lavorare per essere pronti alla sfida"