Maldini: "È dura per chi ama il calcio"

Interviste 26 Novembre 2020 Fonte: Sky



"Per chi ha giocato con e contro di lui. È sparito un pezzo della nostra infanzia, della nostra passione"





Interviste26 Novembre 2020Sky"Per chi ha giocato con e contro di lui. È sparito un pezzo della nostra infanzia, della nostra passione" Quando Diego Armando Maradona incantava con la maglia del Napoli, Paolo Maldini era un giovane difensore del Milan che si ritrovava ad affrontare il giocatore più forte al mondo in quelle sfide che, in quegli anni, valevano lo scudetto. L'attuale dirigente rossonero, ha riservato un ricordo speciale all'argentino: "È dura, è dura per chi ha amato il calcio, per chi ha giocato con Diego, per chi ha giocato contro Diego – le sue parole a Sky Sport - Credo sia un po' sparito un pezzo della propria infanzia, della propria passione. Pero, quando si vedono i filmati, soprattutto sui social, di quello che era lui, della gioia che ha portato a questo gioco. C'è anche un'altra immagine emblematica, quella dell'amichevole ad Acerra, su un campo terribile, solo fango. Quella andrebbe fatta vedere a tutti i giocatori moderni, che si lamentano, comunque, dei campi brutti. Quella è passione allo stato puro. In questo Diego era sicuramente un maestro. L'avevo sentito via messaggio poco prima del suo compleanno, o poco dopo, una cosa molto recente, sembrava stesse meglio. Gli aneddoti sono, comunque, legati sempre al campo. È stato un avversario incredibile e considerarlo un nemico per chi ama il calcio è difficile. Prima di tutto perché tu lo potevi picchiare quanto volevi e lui non reagiva. Il suo comportamento è sempre stato esemplare in campo. Poi, per la gioia che dava agli amanti di questo sport. Tante cose possono essere discutibili, un personaggio controverso lo è sempre stato e ognuno di noi può dire quello che vuole, ma per chi ha amato questo sport è stato, e sarà, un'icona per sempre. Era il nostro avversario principale, la squadra più forte con noi, naturalmente. La rivalità in quegli anni era con il Napoli, che era veramente una grande squadra. Lui era, e probabilmente è, il miglior giocatore di sempre. Quindi, quello innalzava il livello".