Cronaca26 Novembre 2020SkyPrima della partita contro il Rijeka, i bengala hanno illuminato il cielo di Napoli con tanti cori in onore di Maradona Giornata di tributi senza fine a Napoli per Maradona, omaggiato dai tifosi azzurri che si sono ritrovati fuori dal San Paolo per tutta la giornata. In attesa del cambio ufficiale di nome, sui cancelli dell'impianto insieme a sciarpe, bandiere, disegni, messaggi e cimeli, è comparsa anche la targa con il nuovo nome dello stadio. Prima della partita contro il Rijeka, i bengala hanno illuminato il cielo di Napoli. Una fiaccolata accompagnata da tanti cori in onore di Diego.



Anche Lorenzo Insigne è uscito fuori dal San Paolo per unirsi all'omaggio dei tanti tifosi per la scomparsa di Maradona: il capitano azzurro ha deposto un mazzo di fiori per Diego.



