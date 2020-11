Migliaia di persone in fila per salutare Maradona

Cronaca26 Novembre 2020SkyLa camera ardente è stata allestita alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino a Buenos Aires (VIDEO) La camera ardente è stata allestita alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino a Buenos Aires, e resterà aperta al pubblico fino alle 20 (ora italiana).

La salma di Diego Armando Maradona sarà inumata poi nel cimitero 'Jardin de Bella Vista', dove in passato sono stati sepolti sua madre e suo padre (Dona Tota, morta nel 2011 e don Diego, deceduto nel 2015). Creato negli anni '80, si tratta di un cimitero privato a 35 chilometri da Buenos Aires.







La persone in visita alla camera ardente possono sostare qualche secondo, lanciare fiori, bandiere e magliette - subito raccolte dagli addetti alla sicurezza. La bara, di legno chiaro, è chiusa, coperta da una bandiera argentina, da una maglietta della nazionale con il numero 10 e da una del Boca Juniors.







Poco prima dell'apertura al pubblico della camera ardente si è tenuta una cerimonia privata per amici stretti e familiari: l'ex moglie Claudia Villafane, con le figlie Giannina e Dalma, insieme all'ex compagna Veronica Ojeda con il figlio Diego Fernando. Presente anche l'altra figlia Jana. Hanno partecipato tra gli altri anche i giocatori della nazionale argentina che vinse i Mondiali di calcio 1986, entrati in fila commossi per salutare "il capitano".



