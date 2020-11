Morte Maradona, le reazioni



Cronaca 25 Novembre 2020 Fonte: Sky



Commovente messaggio di Lorenzo Insigne sui social dopo la notizia della morte di Maradona





Cronaca25 Novembre 2020SkyCommovente messaggio di Lorenzo Insigne sui social dopo la notizia della morte di Maradona

Il ricordo di Pelé, spesso accostato a Maradona come il calciatore più forte della storia: "È triste perdere amici in questo modo. Sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo".



Il presidente della Fifa, Gianni Infantino: "Questo è un giorno incredibilmente triste. Il nostro Diego ci ha lasciato. I nostri cuori, di tutti noi che lo amavamo per come era e per quello che rappresentava, hanno smesso di battere per un attimo. Il nostro silenzio, le nostre lacrime, il nostro dolore è l'unica cosa che sentiamo nel profondo dentro di noi in questo momento"



Aurelio De Laurentiis su Twitter: "Caro Diego, orgoglio del popolo napoletano, stella irraggiungibile nel firmamento del calcio universale, amore, gioia, passione e arte. E finché il sole risplenderà, i nostri cuori saranno illuminati dalla luce del tuo genio"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto a Radio Montecarlo: "Potrebbe essere un'idea chiamare lo stadio di Napoli San Paolo-Maradona. Per ricordarlo vorrei trasmettere domani le immagini di Diego per tutta la partita"



Luigi De Magistris, sindaco di Napoli: "È morto il più immenso calciatore di tutti i tempi. Diego ha fatto sognare il nostro popolo, ha riscattato Napoli con la sua genialità. Nel 2017 era divenuto nostro cittadino onorario. Diego, napoletano e argentino, ci hai donato gioia e felicità. Napoli ti ama"



"Dal primo giorno in cui sei arrivato nella nostra amata Napoli, sei diventato un Napoletano doc. Hai dato tutto per la tua gente, hai difeso questa terra, l'hai amata.

Ci hai regalato la gioia, i sorrisi, i trofei, l'amore". Sono le prime parola di Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, nel ricordare su Instagram Diego Armando Maradona.

"Sono cresciuto sentendo i racconti della mia famiglia sulle tue gesta - ha aggiunto Insigne - vedendo e rivedendo le tue infinite partite. Sei stato il più grande giocatore della storia, sei stato il Nostro Diego. Ho avuto la fortuna di incontrarti, parlarti, conoscerti e non ti nego che mi tremavano le gambe. Per me hai sempre avuto belle parole, parole di conforto che non potrò mai dimenticare e che custodirò per sempre dentro di me. Da tifoso, da Napoletano, da Calciatore: Grazie di tutto D10S.

Ti ameremo per sempre".



Mertens si rivolge a Maradona su Instagram: "Quando sette anni fa mi hanno proposto di firmare per il Napoli, il mio pensiero è subito andato alle magie che ti ho visto fare in maglia azzurra... Se negli ultimi anni il mio nome è stato messo vicino al tuo mi scuso, perché non potrò mai essere alla tua altezza"

Nel suo messaggio su Instagram per Maradona, Mertens prosegue: "Quello che hai fatto per la nostra città resterà per sempre nella storia. Da domani indossare la maglia azzurra sarà una responsabilità maggiore. Ciao idolo, è stato un orgoglio conoscerti"



L'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino: "Io sono napoletano e come tutti i napoletani sono molto emozionato, piango, perché è stato molto per Napoli e per il Napoli: è stato un fuoriclasse, un genio, e ai geni non si può chiedere anche di essere uomini comuni"



Giuseppe Bruscolotti, capitano del Napoli del primo scudetto: "Napoli perde un figlio. Mi aspetto un lutto cittadino, anzi il lutto dovrebbe essere di tutto il mondo". Fu proprio Bruscolotti a cedere la fascia da capitano a Maradona



Fabio Cannavaro ha omaggiato Maradona con una foto diventata subito popolare sui social: tutti i supereroi si inchinano di fronte a Diego



Zlatan Ibrahimovic: "Maradona non è morto, perché lui è immortale. Dio ha donato al mondo il calciatore più dotato di tutti i tempi. Vivrà per sempre"



Zanetti a Sky: "Maradona ci ha trasmesso l'amore per questo sport, in ogni angolo di ogni quartiere dell'Argentina ci sarà sempre la sua essenza"



Il messaggio di Leo Messi: "È un giorno molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia Maradona, ma non se ne va, perché Diego è eterno. Conservo dentro di me tutti i bei momenti vissuti insieme, colgo l'occasione per inviare le mie condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici".



Il tweet di Cristiano Ronaldo: "Oggi dico addio a un amico, il mondo saluta un eterno genio. Uno dei migliori di sempre. Un mago senza pari. Se ne va troppo presto, ma lascia un'eredità senza limiti e un vuoto che non verrà mai colmato"



Gary Linker, leggenda del calcio inglese, avversario di Maradona ai Mondiali 1986: "Di gran lunga il più grande giocatore della mia generazione e, verosimilmente, il più grande di tutti i tempi. Spero che dopo una vita benedetta ma travagliata, egli trovi finalmente conforto nelle mani di Dio"



Jurgen Klopp ricorda Maradona prima della partita contro l'Atalanta: "La sua figura mi ha accompagnato per quasi tutta la mia vita, era un funambolo con il pallone. Diego era sensazionale, poi ha avuto qualche difficoltà, ci mancheranno entrambi i suoi aspetti"



Mike Tyson su Twitter: "Maradona ci ha lasciato. Nel 1986 vincemmo i rispettivi Mondiali e ci paragonavano. Lui era uno dei miei eroi e un mio amico. Lo rispettavo molto e sentirò la sua mancanza".



Fabio Capello a Sky: "Maradona e la palla sono una simbiosi unica, lui non la maltrattava e lei era riconoscente per come si sentiva trattata da Diego"



Del Piero ricorda Maradona con una sua citazione: "Se fossi con un vestito bianco a un matrimonio e arrivasse un pallone infangato, lo stopperei di petto senza pensarci"



Arrigo Sacchi sulla scomparsa di Maradona: "Stento a crederci, sapevo che era stato dimesso. Se ne va un fenomeno, una buona persona, generosa, che amava il calcio. Uno straordinario protagonista, il più grande in assoluto".



Bruno Conti, rivale di Maradona sia con la Roma sia in Nazionale, saluta la leggenda argentina su Twitter: "Ciao Grande Diego. RIP"

Dopo il tweet di Bruno Conti, è arrivato anche quello della Roma: "Eterna leggenda del calcio mondiale. Ciao Diego".



Il messaggio di Falcao: "Maradona è stato un semi-Dio del calcio. Con la palla era Dio. Senza palla era umano"



Franco Baresi: "Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande, continuerai a fare magie e a regalare gioia ed emozione per sempre"



Marotta a Sky: "Maradona ha dato tanta felicità ed emozione. Rappresentava un'icona, nelle sue giocate c'era qualcosa di straordinario e irripetibile"