È ritornato a giocare fra gli dei. In quei campi di quel lontanissimo pianeta chiamato Paradiso È la notizia che nessun cuore azzurro avrebbe mai voluto ricevere, o leggere. Eppure è vero, stramaledettamente vero: il dio del calcio se n'è andato. Ha deciso, ma l'aveva fatto già tempo fa, di lasciarci. È ritornato a giocare fra gli dei. In quei campi di quel lontanissimo pianeta chiamato Paradiso. Beati coloro che ora ammireranno le sue prodezze, le sue magie, quel suo correre somigliante a danza. A noi resteranno i ricordi, indelebili e incuranti dell'inarrestabile trascorrere del tempo. Io l'ho vissuto per sette, meravigliosi e inenarrabili anni. Che delizia! Che gioia! Che feste! Ora passa, in continuazione, su uno schermo immaginario, un'immagine a me tanto cara: quando mi strinse la mano e si fermò a parlare proprio con me. Che tempi!

Addio Diego! Grazie per quel tuo gioioso sguazzare nel fango, per quei palleggi con un'arancia, per quel pallonetto ad Orsi e a Giuliani, per quel tiro di punizione dalla traiettoria magica e divina che piegò la Juve, per quei sorrisi veri che dispensavi ai bambini festanti che ti aspettavano. Grazie di tutto e fortunato me che ho vissuto il tuo tempo. Lasciami ora sfatare quel qualcosa che in menti bacate e supponenti è diventato un mantra: Maradona era straordinario e grande nel calcio, ma è stato grande e straordinario soprattutto come uomo.

Non so se da quel lontanissimo pianeta verrà ancora qualcuno per deliziare noi umani con le sue giocate. Davvero non lo so, ma di una cosa son certo: noi napoletani abbiamo avuto questo privilegio per sette lunghissimi e meravigliosi anni.

Addio Diego! Odo già dal lontanissimo pianeta applausi scroscianti, urla di gioia, grida di meraviglia. Non sei neanche arrivato e hai già cominciato. Beati loro, ma del resto è meglio così. Ora sei nel tuo habitat naturale, perché, diciamocelo con franchezza e onestà, come giocavi tu, si può giocare solo in Paradiso.

Addio Diego!