È morto Maradona!

Cronaca25 Novembre 2020Gazzetta dello SportUn arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove era in convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla testa La notizia arriva dall'Argentina, una doccia gelata per il mondo del calcio. Se n'è andato Diego Armando Maradona, che il 30 ottobre scorso aveva compiuto 60 anni.



MALORE E INTERVENTO— Secondo le notizie che rimbalzano dall'Argentina, Maradona ha sofferto un arresto respiratorio fatale nella sua casa di Tigre, nel quartiere San Andres a una quarantina di chilometri da Buenos Aires. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico che lo accudiva 24 ore su 24 nell'abitazione in cui stava svolgendo la riabilitazione dopo l'intervento chirurgico alla testa di tre settimane fa, resosi necessario per rimuovere un edema subdurale. A nulla è servito il repentino intervento delle ambulanze, nove secondo quanto riporta La Nacion, giunte quando l'ex Pibe de Oro era già deceduto. Maradona era stato dimesso lo scorso 11 novembre dopo la buona risposta all'intervento, ma lo staff medico che lo ha operato aveva avvertito circa le condizioni delicate del paziente a causa di un quadro clinico generale definito “complesso”.



STAVA RIPOSANDO— L'ex Pibe de Oro se n'è andato senza soffrire, o almeno questo è quanto emerge dalla ricostruzione fornita dal personale medico che lo accudiva nella sua abitazione di Tigre, municipio alle porte di Buenos Aires. Stando a quanto registrato dagli agenti accorsi sul posto dopo la chiamata del servizio sanitario, Maradona si sarebbe svegliato di buon umore e in buone condizioni, senza presentare alcuna anomalia. Poi, una volta terminata la colazione, sarebbe tornato a letto per riposare. L'infermiera che si occupava di somministrargli i medicinali prescritti si sarebbe recata nella stanza di Maradona intorno alle 12 (le 16 italiane), trovandolo già privo di vita. Il tentativo di rianimazione eseguito dall'infermiera stessa insieme allo psicologo e alla psichiatra che accompagnavano l'ex Pibe de Oro nel processo di riabilitazione, anch'essi presenti al momento del decesso, è stato vano. Secondo quanto dichiarato dai presenti, Maradona era già privo di vita. La versione è stata confermata dal personale presente sulle quattro ambulanze accorse sul luogo.



DIEGO JR— Diego Armando Maradona junior, figlio dell'ex calciatore argentino morto poche ore fa, è stato dimesso dall'ospedale infettivologico Cotugno di Napoli dove era ricoverato per Covid-19. Subito dopo aver saputo del decesso del padre dai media argentini, il figlio di Diego e di Cristiana Sinagra, avrebbe svolto tutte le procedure burocratiche obbligatorie in ospedale per uscire il prima possibile ed espresso ai medici la volontà di andare ai funerali in Argentina. Diego Jr nei giorni scorsi era stato colpito dal Covid, risultando positivo al tampone e sintomatico.



LA CAMERA ARDENTE— Sarà allestita da domani la camera ardente per Diego Armando Maradona alla Casa Rosada, la residenza presidenziale di Buenos Aires. La camera ardente sarà allestita nella storica sala intitolata al Governo Nazionale a partire da giovedì mattina e resterà aperta per le successive 48 ore in modo che qualsiasi appassionato possa rendere l'ultimo omaggio al Pibe de Oro.



LE INDAGINI— La morte oggi di Diego Armando Maradona è stata causata "in linea di principio" da cause naturali. Lo ha dichiarato ai media il procuratore generale di San Isidro, John Broyard. Il magistrato ha confermato che la morte è avvenuta "qualche minuto prima delle 12 locali" e che "ad un esame preliminare non sono stati rilevati sul suo corpo segni dell'esistenza di una possibile violenza". Mentre il Procuratore parlava, è uscito dal quartiere di San Andre's di Tigre un veicolo refrigerato nel quale presumibilmente si trovavano i resti di Maradona. Broyard ha infine annunciato l'autopsia nella serata all'Ospedale di San Fernando "tuttavia possiamo anticipare con certezza che il defunto non presenta segni di violenza. Tutto indica si sia trattato di una morte per cause naturali".





