Contro il Rijeka toccherà ancora a Meret

Cronaca 25 Novembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Zielinski (dopo il Covid) impiegato ultimamente a spezzoni in azzurro stavolta dovrebbe partire titolare





Cronaca25 Novembre 2020Corriere dello SportZielinski (dopo il Covid) impiegato ultimamente a spezzoni in azzurro stavolta dovrebbe partire titolare Spazio a forze fresche nel Napoli che affronta il Rijeka: in primo luogo a Zielinski (dopo il Covid) impiegato ultimamente a spezzoni in azzurro (maggior rodaggio in nazionale), e che stavolta dovrebbe partire titolare; dall'inizio anche Maksimovic in difesa (oggi ne compie 29), sin qui solo uomo di coppe; e Bakayoko, out però alla prossima di campionato con la Roma dopo il rosso col Milan. Per il resto, risulterà decisiva la sessione di training odierna. A parte Hysaj e Rrahmani positivi, va ribadita l'indisponibilità di Osimhen, bloccato dalla lussazione alla spalla destra riportata in nazionale. Terapie, lavoro in campo e palestra per il nigeriano nella seduta d'allenamento di ieri, solo palestra per Ospina che a questo punto domani notte cederà di nuovo i guanti a Meret.







Spazio a forze fresche nel Napoli che affronta il Rijeka: in primo luogo a Zielinski (dopo il Covid) impiegato ultimamente a spezzoni in azzurro (maggior rodaggio in nazionale), e che stavolta dovrebbe partire titolare; dall'inizio anche Maksimovic in difesa (oggi ne compie 29), sin qui solo uomo di coppe; e Bakayoko, out però alla prossima di campionato con la Roma dopo il rosso col Milan. Per il resto, risulterà decisiva la sessione di training odierna. A parte Hysaj e Rrahmani positivi, va ribadita l'indisponibilità di Osimhen, bloccato dalla lussazione alla spalla destra riportata in nazionale. Terapie, lavoro in campo e palestra per il nigeriano nella seduta d'allenamento di ieri, solo palestra per Ospina che a questo punto domani notte cederà di nuovo i guanti a Meret.