Cronaca24 Novembre 2020Area NapoliGli assistenti di linea sono Kemal Yilmaz e Cem Satman, il quarto uomo Alper Ulusoy Sarà il turco Halis Ozkahya l'arbitro designato a dirigere la gara di Europa League tra Napoli e Rijeka. La UEFA, in questi minuti, ha ufficializzato la squadra arbitrale che sarà completata dagli Assistenti di Linea Kemal Yilmaz e Cem Satman, oltre al Quarto Uomo Alper Ulusoy, tutti di origine turca. Il match in questione, lo ricordiamo, andrà in scena allo stadio 'San Paolo' di Fuorigrotta, giovedì 26 novembre 2020, con fischio di inizio in programma alle ore 21:00.



