Napoli-Milan: le curiosità



Cronaca 22 Novembre 2020 Fonte: Sky



Si affronteranno la squadra che ha segnato più reti dall'interno dell'area di rigore, il Milan con 16, e quella che ne ha subite di meno, il Napoli con 4





Cronaca22 Novembre 2020SkySi affronteranno la squadra che ha segnato più reti dall'interno dell'area di rigore, il Milan con 16, e quella che ne ha subite di meno, il Napoli con 4

Il Napoli ha perso le ultime due partite in casa contro AZ Alkmaar (in Europa League) e Sassuolo (in campionato) e rischia di subire tre sconfitte di fila al San Paolo per la prima volta dal 2012, quando in panchina c'era Walter Mazzarri. Il Milan, invece, sta andando fortissimo in trasferta: 14 partite senza sconfitte fuori casa, con 9 vittorie e 5 pareggi. I rossoneri non fanno meglio dal 2004, quando c'era Carlo Ancelotti (15 gare senza perdere in quel caso). In questa partita si affronteranno la squadra che ha segnato più reti dall'interno dell'area di rigore, il Milan con 16, e quella che ne ha subite di meno, il Napoli con 4. Queste due formazioni hanno anche la media di tiri tentati a partita più alta di tutta la Serie A: 19 per gli azzurri (primi nei top 5 campionati europei davanti a Lione e Lipsia) e 17.1 per i rossoneri. Solo lo Spezia (con 7) ha subito più gol del Milan (6) da palla in attiva, ma in generale da quando c'è Pioli sono state incassate 17 reti da fermo in 38 gare di Serie A, esattamente quante ne erano state subite in 62 gare con Gattuso.