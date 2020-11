Napoli-Milan: i precedenti



Cronaca 22 Novembre 2020 Fonte: Sky



Gli azzurri sono imbattuti da ben 11 partite contro i rossoneri





Cronaca22 Novembre 2020SkyGli azzurri sono imbattuti da ben 11 partite contro i rossoneri

Sfida numero 145 tra queste due squadre, con i rossoneri in vantaggio nei precedenti: 54 successi, contro i 42 del Napoli e i 48 pareggi. Gli azzurri, invece, prevalgono se consideriamo soltanto le partite giocate in casa: 28 vittorie, contro 22 pareggi e 22 vittorie del Milan. Il Napoli è però imbattuto da ben 11 partite contro i rossoneri, avendo raccolto 6 vittorie e 5 pareggi in questo ciclo di partite. L'ultima squadra a essere rimasta imbattuta per almeno 12 partite contro il Milan in Serie A è stata proprio quella azzurra, tra il 1974 e il 1979. I rossoneri hanno vinto una sola volta nelle ultime 14 partite giocate al San Paolo, nel 2010 con reti di Robinho e Ibrahimovic (Lavezzi per gli azzurri): per il resto 6 pareggi e 7 sconfitte.