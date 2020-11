HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Supercoppa il 20 gennaio a Reggio Emilia

Cronaca 20 Novembre 2020 Fonte: Sky



Cronaca20 Novembre 2020SkyIl match vedrà opposte per la quarta volta Juventus e Napoli La 33^ edizione della Supercoppa Italiana, che vedrà opposte per la quarta volta Juventus e Napoli il prossimo 20 gennaio, si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ad annunciarlo è la Lega Serie A, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. Sarà la 21^ volta che si gioca in Italia, a cui si aggiungono le 4 sfide in Cina, 2 negli Stati Uniti, in Qatar e in Arabia Saudita, e una volta in Libia. Il Mapei Stadium è stato la sede delle ultime quattro edizioni della fase finale del campionato Primavera 1 e della finale di Coppa Italia Primavera dello scorso anno.



La soddisfazione di De Siervo

L'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato così la decisione: "L'evento sarà possibile grazie alla Regione Emilia-Romagna e al suo presidente, Stefano Bonaccini, che ancora una volta si è dimostrato un uomo di sport vicino al calcio e a tutta la Serie A come quando, per primo, si è speso per la ripresa dell'attività agonistica dopo lo stop dovuto al lockdown, avendo ben chiaro che lo sport è un elemento fondamentale del vivere sociale del nostro Paese. Siamo certi che, anche grazie a questi valori condivisi, all'ospitalità e al supporto organizzativo del Sassuolo, la prossima edizione della Supercoppa Italiana sarà un grande evento che regalerà emozioni ai tifosi di Juventus e Napoli e a tutti amanti del calcio".



